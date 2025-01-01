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Не смотри на демона

Don't Look at the Demon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Команда исследователей паранормальных явлений приезжает в дом, пользующийся дурной славой.

Не смотри на демона - trailer
Не смотри на демона  trailer
Страна Малайзия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Сборы в мире $869 325
Производство Barnstorm Entertainment, Brando Studios
Другие названия
Don't Look at the Demon, The Medium, Demonic Activity - Haus der Dämonen, Nghi Thức Cấm, No mires al demonio, Oczy demona, Şeytanla Bakışma, Не смотри на демона, 别看恶魔
Режиссер
Brando Lee
В ролях
Фиона Дуриф
Фиона Дуриф
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи
Малин Крепин
Малин Крепин
Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
Рэнди Уэйн
Рэнди Уэйн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Не смотри на демона - trailer
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