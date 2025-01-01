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Не смотри на демона
Не смотри на демона
Don't Look at the Demon
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
детектив
триллер
О фильме
Команда исследователей паранормальных явлений приезжает в дом, пользующийся дурной славой.
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Не смотри на демона
trailer
trailer
Страна
Малайзия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2022
Сборы в мире
$869 325
Производство
Barnstorm Entertainment, Brando Studios
Другие названия
Don't Look at the Demon, The Medium, Demonic Activity - Haus der Dämonen, Nghi Thức Cấm, No mires al demonio, Oczy demona, Şeytanla Bakışma, Не смотри на демона, 别看恶魔
Режиссер
Brando Lee
В ролях
Фиона Дуриф
Джордан Бэлфи
Малин Крепин
Харрис Дикинсон
Рэнди Уэйн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
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