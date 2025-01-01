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No Means No
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
мелодрама
Страна
Индия / Польша
Продолжительность
2 часа 45 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
€4 000 000
Производство
G7 Films
Другие названия
No Means No, Nie Means Nie
Режиссер
Vikash Verma
В ролях
Анна Адор
Арман Кохли
Викки Кумар
Назия Хуссэйн
Анна Гужик
Все актеры и съемочная группа
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