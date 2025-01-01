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Кодекс сводника
The Matchmaker's Playbook
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
мелодрама
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2018
Производство
12 Helpful Hands Productions, Passionflix
Другие названия
The Matchmaker's Playbook, Кодекс сводника
Режиссер
Tosca Musk
В ролях
Ник Бейтман
Кэйтлин Карвер
Tyler Johnson
Justene Alpert
Трей Такер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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