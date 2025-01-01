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Севдо

Sevdo 18+
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О фильме

Фильм рассказывает историю уголовного дела, связанного с убийством известной певицы.

Севдо - trailer
Севдо  trailer
Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Хилол Насимов
В ролях
Aysanem Yusupova
Fotih Nasimov
Шохрух Хамдамов
Мехриддин Рахматов
Бахшулло Фатуллаев
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Севдо - trailer
Севдо Trailer
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