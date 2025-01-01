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Севдо
Севдо
Sevdo
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
семейный
О фильме
Фильм рассказывает историю уголовного дела, связанного с убийством известной певицы.
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Севдо
trailer
trailer
Страна
Узбекистан
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2024
Режиссер
Хилол Насимов
В ролях
Aysanem Yusupova
Fotih Nasimov
Шохрух Хамдамов
Мехриддин Рахматов
Бахшулло Фатуллаев
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