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Рейтинги
5.9
Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
5 постеров
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Ноль
Ноль
Zero
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
комедия
триллер
О фильме
Оказавшись в чужой стране с бомбами на теле и десятью часами на таймере, они должны выяснить: кто это сделал — и почему.
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Ноль
trailer
trailer
Страна
Сенегал / США
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2024
Производство
Alta Global Media, Lacmé, Tableland Pictures
Другие названия
Zero, 零秒任務
Режиссер
Жан Люк Эрбуло
В ролях
Гари Дурдан
Моран Розенблатт
Аннабель Лангронн
Гас Миллер
Дэйн Ларсен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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