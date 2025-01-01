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Постер фильма Ноль
Постер фильма Ноль
Постер фильма Ноль
Постер фильма Ноль
Постер фильма Ноль
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Ноль

Ноль

Zero 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Оказавшись в чужой стране с бомбами на теле и десятью часами на таймере, они должны выяснить: кто это сделал — и почему.
Ноль - trailer
Ноль  trailer
Страна Сенегал / США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Производство Alta Global Media, Lacmé, Tableland Pictures
Другие названия
Zero, 零秒任務
Режиссер
Жан Люк Эрбуло
В ролях
Гари Дурдан
Гари Дурдан
Моран Розенблатт
Моран Розенблатт
Аннабель Лангронн
Аннабель Лангронн
Гас Миллер
Дэйн Ларсен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Ноль - trailer
Ноль Trailer
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Кадры из фильма
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