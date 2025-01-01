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Holy Electricity
Holy Electricity
Holy Electricity
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Грузия / Нидерланды
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2024
Другие названия
Holy Electricity, Kutsal Elektrik, Püha elekter, Sveta struja, Święta elektryczność, Tsminda Elekroenergia, Ιερός ηλεκτρισμός, 齁利路亞
Режиссер
Tato Kotetishvili
В ролях
Nikolo Ghviniashvili
Nika Gongadze
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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