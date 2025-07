Страна США

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1975

Производство Warner Bros., Hiller Productions, Layton Productions

Другие названия

Night Moves, Secreto oculto en el mar, Die heiße Spur, La fugue, Um Lance no Escuro, A döntés éjszakája, Bersaglio di notte, De nachtvlucht, Dödligt utspel, Epta ainigmata gia ton detective Harrry, Gece Hamleleri, La nit es mou, La noche se mueve, Miscari nocturne, Natten skjuler alle spor, Nocna kretanja, Noćna kretanja, Pericol in noapte, Skakmat, The Dark Tower, W mroku nocy, Yön siirrot, Επτά αινίγματα για τον ντετέκτιβ Χάρι, Нічні рухи, Ночные ходы, Нощни маневри, ナイトムーブス