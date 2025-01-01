Женщина из высшего буржуазного сословия не в состоянии отдать бездумно проигранные ею на бирже казенные деньги; она занимает крупную сумму у богатого бирманского коллекционера, который в нее влюблен. За это он требует, чтобы она ему отдалась. Она соглашается… И все бы было хорошо, только вот, надо же, у Эдит Харди (так зовут главную героиню) вдруг появляется возможность не отдаваться, а отдать долг. Бирманец с таким оборотом событий категорически не согласен…
СтранаСША
Продолжительность59 минут
Год выпуска1915
Бюджет$17 311
ПроизводствоJesse L. Lasky Feature Play Company
Другие названия
The Cheat, A Marca de Fogo, Das Brandmal der Rache, Den gula demonen, Der Betrug, Enganar e Perdoar, Forfaiture, Japanerens hævn, La marca del fuego, Megbélyegzett asszony, Oszustka, Обман, チート