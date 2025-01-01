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Киноафиша Фильмы DJ Ahmet

DJ Ahmet

DJ Ahmet
Напомним о выходе в прокат
Страна Македония / Чехия / Сербия / Хорватия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Производство Cinema Futura, Film House Bas Celik, Backroom Production
Другие названия
DJ Ahmet
Режиссер
Georgi M. Unkovski
В ролях
Arif Jakup
Agush Agushev
Aksel Mehmet
Dora Akan Zlatanova
Selpin Kerim
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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