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DJ Ahmet
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Македония / Чехия / Сербия / Хорватия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Производство
Cinema Futura, Film House Bas Celik, Backroom Production
Другие названия
DJ Ahmet
Режиссер
Georgi M. Unkovski
В ролях
Arif Jakup
Agush Agushev
Aksel Mehmet
Dora Akan Zlatanova
Selpin Kerim
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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