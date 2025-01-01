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The Other Side of Summer
The Other Side of Summer
Na druhé strane léta
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Чехия / Хорватия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Производство
Beginner's Mind
Другие названия
Na druhé strane léta
Режиссер
Vojtech Strakaty
В ролях
Lucie Fingerhutová
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
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