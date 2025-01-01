«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»

Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо

Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех