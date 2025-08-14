Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 6 Days
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы 6 Days

6 Days

6 Days
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 августа 2025
Дата выхода
20 августа 2025 Казахстан 12+
14 августа 2025 Латвия N12
18 сентября 2025 Польша
20 августа 2025 Хорватия
Другие названия
6 Days
В ролях
Day6
Dowoon
Sungjin
Wonpil
Kang Young-hyun
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше