Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
6 Days
6 Days
6 Days
Напомним о выходе в прокат
музыка
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
14 августа 2025
Дата выхода
20 августа 2025
Казахстан
12+
14 августа 2025
Латвия
N12
18 сентября 2025
Польша
20 августа 2025
Хорватия
Другие названия
6 Days
В ролях
Day6
Dowoon
Sungjin
Wonpil
Kang Young-hyun
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667