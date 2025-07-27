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Киноафиша Фильмы Ромер в Париже

Ромер в Париже

Rohmer in Paris 18+
Расписание
Страна Франция
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2013
Другие названия
Rohmer in Paris, Paryz Rohmera
Режиссер
Ричард Мишек
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Garage Screen
19:00
Полное расписание и билеты
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«Ромер в Париже» в кинотеатрах

Завтра 27
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage Screen г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
19:00
Полное расписание и билеты
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