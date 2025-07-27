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Ромер в Париже
Ромер в Париже
Rohmer in Paris
18+
биография
документальный
исторический
Расписание
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
2013
Другие названия
Rohmer in Paris, Paryz Rohmera
Режиссер
Ричард Мишек
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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