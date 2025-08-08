В постановке Питера Селларса сверхъестественная ярость Нептуна вызвана загрязнением океана, а царём Идоменеем, собравшимся принести в жертву богам своего сына, движет эгоизм и жажда власти. Моцарт заканчивает своего «Идоменея» куртуазным балетом, Селларс завершает спектакль этническими танцами в хореографии Леми Понифасио, родившегося на Самоа. Дуэт традиционных танцовщиков с тихоокеанских островов Кирибати и Гавайи, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, – живое напоминание о том, что человечество может потерять из-за своего легкомыслия. Теодор Курентзис, управляя Фрайбургским барочным оркестром и хором musicAeterna, высвобождает энергию каждого мгновения: ярость и отчаяние беженцев, ужас насилия, боль травмы, страх перед войнами и климатическими катаклизмами прорываются сквозь прекрасную музыку Моцарта.