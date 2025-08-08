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Постер фильма TheatreHD: Курентзис: Идоменей
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Киноафиша Фильмы TheatreHD: Курентзис: Идоменей

TheatreHD: Курентзис: Идоменей

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О фильме

В постановке Питера Селларса сверхъестественная ярость Нептуна вызвана загрязнением океана, а царём Идоменеем, собравшимся принести в жертву богам своего сына, движет эгоизм и жажда власти. Моцарт заканчивает своего «Идоменея» куртуазным балетом, Селларс завершает спектакль этническими танцами в хореографии Леми Понифасио, родившегося на Самоа. Дуэт традиционных танцовщиков с тихоокеанских островов Кирибати и Гавайи, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, – живое напоминание о том, что человечество может потерять из-за своего легкомыслия. Теодор Курентзис, управляя Фрайбургским барочным оркестром и хором musicAeterna, высвобождает энергию каждого мгновения: ярость и отчаяние беженцев, ужас насилия, боль травмы, страх перед войнами и климатическими катаклизмами прорываются сквозь прекрасную музыку Моцарта.

Страна Австрия
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 2019
Режиссер
Питер Селларс
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Кинотеатр в Музее Москвы
19:30 от 950 ₽
Москино Музейный
19:30 от 950 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Курентзис: Идоменей» в кинотеатрах

пт 8 вс 17 ср 20 вс 24 сб 30
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Кинотеатр в Музее Москвы г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
2D, SUB
19:30 от 950 ₽
Москино Музейный г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
2D, SUB
19:30 от 950 ₽
Полное расписание и билеты
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