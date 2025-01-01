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RD
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2025
Производство
Helixe Productions, Kamal Enterprises, SAAD Entertainments
Другие названия
RD
Режиссер
Gani
В ролях
Avantika Kavathekar
Kshitij Nawale
Ketan Pawar
Rahul Phaltankar
Bushra Shaikh
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.2
Оцените
10
голосов
9.2
IMDb
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