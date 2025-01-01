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Silent Trilogy
Silent Trilogy
Silent Trilogy
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
2024
Производство
Aamu Filmcompany
Другие названия
Silent Trilogy, Den tysta trilogin, Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise, 沉默狂想三部曲
Режиссер
Юхо Куосманен
В ролях
Juha Hurme
Seppo Mattila
Jaana Paananen
Aku-Petteri Pahkamäki
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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