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KothaPallilo Okappudu
KothaPallilo Okappudu
Kothapallilo Okappudu
Напомним о выходе в прокат
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2025
Производство
Paruchuri Vijaya Praveena Arts, Spirit Media
Другие названия
Kothapallilo Okappudu
Режиссер
Praveena Paruchuri
R. Kiran
В ролях
Manoj Chandra
Ravindra Vijay
Usha Bonela
Monika T
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
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