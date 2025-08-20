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Постер фильма АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
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Киноафиша Фильмы АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности

АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности

La tentation du réel - L'agneau mystique des frères Van Eyck 18+
Билеты от 750 ₽

О фильме

Между реализмом и мистикой: Гентский алтарь братьев ван Эйк как отправная точка для искусства Северного Возрождения 6 мая 1432 года жители Гента испытали ни с чем не сравнимое потрясение: они впервые увидели шедевр братьев Ван Эйк –Гентский алтарь. Он стал образом Вселенной в миниатюре и явил миру поразительный для XV века натурализм. Фильм исследует тайны алтаря, среди которых перевёрнутые надписи, использование зеркальной линзы и сама личность Яна Ван Эйка, придворного бургундского герцога Филиппа Доброго. О новаторстве братьев Ван Эйк, их уникальной технике и сложном символизме образов рассказывают эксперты – историки искусства, музыканты и художники, среди которых британский живописец Дэвид Хокни. Уникальные кадры показывают процесс реставрации произведения, а благодаря современным технологиям на большом экране можно увидеть все детали алтаря, созданного Яном и Губертом Ван Эйками вот уже почти шестьсот лет назад и не перестающего завораживать зрителей.

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2020
Бюджет €300 000
Производство Les Productions du Verger, Visualantics, Supermouche Productions
Другие названия
La tentation du réel - L'agneau mystique des frères Van Eyck
Режиссер
Жером Лаффон
Хоаким Том
В ролях
Nathalie Mellinger
Майке Нёвилль
Майке Нёвилль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
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Иллюзион
19:30 от 750 ₽
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«АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности» в кинотеатрах

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Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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