Между реализмом и мистикой: Гентский алтарь братьев ван Эйк как отправная точка для искусства Северного Возрождения 6 мая 1432 года жители Гента испытали ни с чем не сравнимое потрясение: они впервые увидели шедевр братьев Ван Эйк –Гентский алтарь. Он стал образом Вселенной в миниатюре и явил миру поразительный для XV века натурализм. Фильм исследует тайны алтаря, среди которых перевёрнутые надписи, использование зеркальной линзы и сама личность Яна Ван Эйка, придворного бургундского герцога Филиппа Доброго. О новаторстве братьев Ван Эйк, их уникальной технике и сложном символизме образов рассказывают эксперты – историки искусства, музыканты и художники, среди которых британский живописец Дэвид Хокни. Уникальные кадры показывают процесс реставрации произведения, а благодаря современным технологиям на большом экране можно увидеть все детали алтаря, созданного Яном и Губертом Ван Эйками вот уже почти шестьсот лет назад и не перестающего завораживать зрителей.