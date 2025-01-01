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Hanami
Hanami
Hanami
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
фэнтези
Страна
Португалия / Швейцария
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$20 029
Производство
Alina Film, O Som e a Fúria, RSI-Radiotelevisione Svizzera
Другие названия
Hanami, 花见
Режиссер
Denise Fernandes
В ролях
Alice Da Luz
Yuta Nakano
Nha Nha Rodrigues
Daílma Mendes
Sanaya Andrade
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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