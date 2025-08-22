Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует Билеты от 1000 ₽
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера

TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера

18+
Билеты от 1000 ₽

О фильме

Шотландская легенда с Хуаном Диего Флоресом в романтическом прочтении Фестиваля в Пезаро. Это относительно камерное произведение, восхваляющее непреходящие добродетели домашнего очага и любви, выковано из стремительного стиха «Девы озера» Вальтера Скотта. В основе сюжета — любовный четырехугольник: два представителя клана шотландских горцев (Вардуи Абрамян и Майкл Спайрс) бросают вызов друг другу и королю Шотландии Якову V (блистательный Хуан Диего Флорес) в борьбе за сердце Елены (Саломе Джикия). С характерной смелостью режиссер Дамиано Микелетто трансформирует сверкающую музыку Россини во что-то потустороннее. Звук охотничьих рогов, размещенных в дальних углах Адриатической арены, бывшей баскетбольной площадки, жутковато разносится по залу. Постоянный партнер Микелетто, художник Паоло Фантин создал пейзаж, который одновременно является и горной пустошью с сорняками, и интерьером большого полуразрушенного шотландского поместья, которое постепенно заполоняют пышный вереск и подступающее озеро, создавая эффект зыбкости и непостоянства памяти. А оригинально вплетенные флешбэки усиливают впечатление наваждения и объемности времени. Ежегодный фестиваль Россини в Пезаро, разумеется, не мог обойти своим вниманием такую жемчужину, как «Дева озера», довольно редко исполняемую, но блестящую оперу композитора, сложную в осуществлении из-за сразу двух крупных партий для теноров-виртуозов. Действие происходит в Шотландии XVI века, в царствование короля Якова V. Елена, дочь изгнанника Дугласа, целыми днями гуляет у озера Лох-Катрин, за что получила прозвание Дева озера. Отец предназначает ее в жены своему союзнику, предводителю горцев-мятежников Родерику Дью (Родриго), но она любит другого повстанца, Малькольма Грэма. У озера Елена встречает короля, отставшего от свиты на охоте. Тот очарован незнакомкой и представляется ей как Уберто. Но выясняется, что она — дочь его врага и невеста другого мятежника... Эта опера появлялась на фестивале уже трижды, и вот в 2016 году востребованный итальянский режиссёр Дамиано Микьелетто, уже отметившийся на фестивале спектаклями «Сорока-воровка» и «Сигизмунд», осуществил постановку «Девы озера» еще раз. Здесь режиссер решил увидеть историю о памяти, о взгляде героев на собственное прошлое и совершенные когда-то ошибки. Сценография Паоло Фантина, постоянного художника Микьелетто, тоже отсылает нас к прошлому: упомянутое в заглавии озеро постепенно наступает на дом, когда-то роскошный, а теперь несущий след нелегко прожитой жизни.

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2016
Режиссер
Микеле Мариотти
Дамиано Микелетто
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино на Полежаевской
19:30 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера» в кинотеатрах

пт 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше