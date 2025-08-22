Шотландская легенда с Хуаном Диего Флоресом в романтическом прочтении Фестиваля в Пезаро. Это относительно камерное произведение, восхваляющее непреходящие добродетели домашнего очага и любви, выковано из стремительного стиха «Девы озера» Вальтера Скотта. В основе сюжета — любовный четырехугольник: два представителя клана шотландских горцев (Вардуи Абрамян и Майкл Спайрс) бросают вызов друг другу и королю Шотландии Якову V (блистательный Хуан Диего Флорес) в борьбе за сердце Елены (Саломе Джикия). С характерной смелостью режиссер Дамиано Микелетто трансформирует сверкающую музыку Россини во что-то потустороннее. Звук охотничьих рогов, размещенных в дальних углах Адриатической арены, бывшей баскетбольной площадки, жутковато разносится по залу. Постоянный партнер Микелетто, художник Паоло Фантин создал пейзаж, который одновременно является и горной пустошью с сорняками, и интерьером большого полуразрушенного шотландского поместья, которое постепенно заполоняют пышный вереск и подступающее озеро, создавая эффект зыбкости и непостоянства памяти. А оригинально вплетенные флешбэки усиливают впечатление наваждения и объемности времени. Ежегодный фестиваль Россини в Пезаро, разумеется, не мог обойти своим вниманием такую жемчужину, как «Дева озера», довольно редко исполняемую, но блестящую оперу композитора, сложную в осуществлении из-за сразу двух крупных партий для теноров-виртуозов. Действие происходит в Шотландии XVI века, в царствование короля Якова V. Елена, дочь изгнанника Дугласа, целыми днями гуляет у озера Лох-Катрин, за что получила прозвание Дева озера. Отец предназначает ее в жены своему союзнику, предводителю горцев-мятежников Родерику Дью (Родриго), но она любит другого повстанца, Малькольма Грэма. У озера Елена встречает короля, отставшего от свиты на охоте. Тот очарован незнакомкой и представляется ей как Уберто. Но выясняется, что она — дочь его врага и невеста другого мятежника... Эта опера появлялась на фестивале уже трижды, и вот в 2016 году востребованный итальянский режиссёр Дамиано Микьелетто, уже отметившийся на фестивале спектаклями «Сорока-воровка» и «Сигизмунд», осуществил постановку «Девы озера» еще раз. Здесь режиссер решил увидеть историю о памяти, о взгляде героев на собственное прошлое и совершенные когда-то ошибки. Сценография Паоло Фантина, постоянного художника Микьелетто, тоже отсылает нас к прошлому: упомянутое в заглавии озеро постепенно наступает на дом, когда-то роскошный, а теперь несущий след нелегко прожитой жизни.