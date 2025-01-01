Жизнеутверждающая лента для всех, кто привык видеть аутизм в тревожном ключе. Призер кинофестиваля в Биаррице. «Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо», — 12-летний Том снимает влог ловца привидений. Старинный замок в Бордо. Домик в лесу. Заброшенная железная дорога. В этих местах мальчик чувствует себя лучше всего. Его отец, Микки, следует за ним повсюду. Он пытается лучше понять сына с расстройством аутистического спектра и в то же время показать людям, что этот ребенок скрывает в себе целый, особенный, мир, нисколько не ограниченный диагнозом. Что ждет Тома в будущем? Сможет ли он вырасти и работать, как все? С какими сложностями столкнется? Микки отказался принимать традиционно нерадужные ответы на эти вопросы. Он решил поговорить не со специалистами, а с взрослыми нейроотличными людьми из разных стран — Франции, Дании, Канады и Израиля. Он приходит к ним на работу, домой, ездит с ними в метро. Многочисленные особенности начинают складываться в единую картинку: сенсорная перегрузка, сложности восприятия речи, одержимость своим увлечением и внимание к малозаметным деталям, необычайная усидчивость и тяга к одиночеству… Благодаря новым знакомствам Микки все лучше узнает своего сына, его скрытый потенциал, ограничения и возможности. Его собеседники смогли принять свое состояние и даже превратили свои особенности в сильные стороны. Тому этот путь еще предстоит. Но он обязательно сделает аутизм своей суперсилой — теперь отец в этом уверен.