Свободолюбивые Микадо и Летиция уже несколько лет живут в фургоне, путешествуя без маршрута, и воспитывают своих детей по принципу «нужно жить вне системы». Но когда их дом на колёсах ломается в тихом прибрежном городке, семья вынуждена остановиться на две недели в старом доме местного механика. Для детей это первый опыт жизни в «четырёх стенах», для родителей – испытание их идеалов. Летняя жизнь в доме незнакомца затягивает семью, дети впервые заводят друзей, а дочь хочет начать учиться в школе. Страх перед переменами ставит Микадо и Летицию перед выбором: вернуться к вечному движению или позволить этой остановке изменить их прежнюю жизнь навсегда...