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Киноафиша Фильмы Остановка лето

Остановка лето

Mikado 18+
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О фильме

Свободолюбивые Микадо и Летиция уже несколько лет живут в фургоне, путешествуя без маршрута, и воспитывают своих детей по принципу «нужно жить вне системы». Но когда их дом на колёсах ломается в тихом прибрежном городке, семья вынуждена остановиться на две недели в старом доме местного механика. Для детей это первый опыт жизни в «четырёх стенах», для родителей – испытание их идеалов. Летняя жизнь в доме незнакомца затягивает семью, дети впервые заводят друзей, а дочь хочет начать учиться в школе. Страх перед переменами ставит Микадо и Летицию перед выбором: вернуться к вечному движению или позволить этой остановке изменить их прежнюю жизнь навсегда...

Остановка лето - дублированный трейлер
Остановка лето  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Сборы в мире $550 579
Производство Karé Productions, Films Grand Huit, Cofimage 35
Другие названия
Mikado
Режиссер
Baya Kasmi
В ролях
Феликс Моати
Феликс Моати
Вимала Понс
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Patience Munchenbach
Saul Benchetrit
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Остановка лето - дублированный трейлер
Остановка лето Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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