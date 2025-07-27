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Постер фильма TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Синьор Брускино
1 постер Билеты от 1000 ₽
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Синьор Брускино

TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Синьор Брускино

Rossini Opera Festival: Il signor Bruschino 16+
Билеты от 1000 ₽

О фильме

Есть несколько действительно малоизвестных опер Россини, и «Синьор Брускино» – одна из них. Это едва ли опера вообще – одноактный фарс, длящийся около часа с четвертью, визуальный пир и море смеха, полный искромётной музыки и запоминающихся мелодий, беззаботного веселья, любовных свиданий, переодеваний и аккуратно выписанных стереотипных персонажей.

К тому времени, как Россини написал «Брускино» в возрасте двадцати лет для театра San Moise в Венеции, у него уже было несколько хитов в этом жанре и твёрдое понимание, как угодить публике и «подколоть» критиков. Чего стоит скандальный фрагмент, где вторые скрипки отстукивают смычками такт на пюпитрах. Возмутительно! Сегодня же этот искристый россиниевский пассаж очень популярен и любим публикой.

Постановщики Андре Барб и Рено Дусе перенесли действие в начало XX века на судно под названием Il mio castello («Мой замок»), где Гауденцио (отец влюблённой девушки) – капитан. Такая необычная обстановка обеспечивает уютную ламповую атмосферу и допускает забавные мелочи (например, прожектор, мигающий на названии судна каждый раз, когда кто-то упоминает замок героя). Гауденцио, пожилой мужчина, жаждущий молодых женщин, обладает привлекательными и элегантными чертами Джорджо Каодуро – бывшего ученика Россиниевской академии, а сегодня одного из лучших колоратурных баритонов в мире. Его партнёр по сцене – любимец зрителей Пьетро Спаньоли в роли «доверчивого» отца – сварливого, нетерпеливого, раздражительного персонажа.
 

«Синьор Брускино» – чудесная искромётная комедия о девушке, которая хочет выйти замуж, но чей опекун этому препятствует, о соперничестве, финансовых долгах, маскарадах-перевёртышах и многом другом. Этой постановкой режиссёрский дуэт Андре Барба и Рено Дусе дебютирует на фестивале в Пезаро, и им удалось чрезвычайно занимательно передать остроумный сюжет и яркую музыку Россини. Прекрасные голоса молодых солистов Джека Суонсона и Марины Монсо особенно впечатляют техникой и элегантностью вокала на фоне живописной, красочной и любовно созданной сценографии.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Рено Дусе
Все актеры и съемочная группа

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Каро 7 Атриум
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«TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Синьор Брускино» в кинотеатрах

вс 27
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