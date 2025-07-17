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Киноафиша Фильмы South Wind

South Wind

Juzina
Напомним о выходе в прокат
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Страна Хорватия / Сербия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 июля 2025
Дата выхода
17 июля 2025 Хорватия 12
Производство MissArt, Peglanje Snova, Zillion Film
Другие названия
Juzina, Južina, South Wind
Режиссер
Ante Marin
В ролях
Katarina Bodrozic
Ana Franic
Grgo Sipek Grse
Franko Jakovcevic
Stipe Jelaska
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb
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