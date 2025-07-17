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South Wind
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Juzina
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Страна
Хорватия / Сербия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 июля 2025
Дата выхода
17 июля 2025
Хорватия
12
Производство
MissArt, Peglanje Snova, Zillion Film
Другие названия
Juzina, Južina, South Wind
Режиссер
Ante Marin
В ролях
Katarina Bodrozic
Ana Franic
Grgo Sipek Grse
Franko Jakovcevic
Stipe Jelaska
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.5
IMDb
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