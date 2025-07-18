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Sarbala Ji
Sarbala Ji
Sarbala Ji
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 июля 2025
Дата выхода
18 июля 2025
ОАЭ
PG13
Производство
Tips Films Pvt. Ltd.
Другие названия
Sarbala Ji
Режиссер
Mandeep Kumar
В ролях
Саргун Мехта
Амми Вирк
Джиппи Гревал
Нимрат Кхайра
Gurdev Dhaliwal
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.0
Оцените
14
голосов
8.4
IMDb
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