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Киноафиша Фильмы Байдың баласы

Байдың баласы

Baidyn balasy 6+
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О фильме

Тринадцатилетний Арман всю жизнь ни в чем не нуждался и рос в богатой семье. Его отец – преуспевающий бизнесмен, мама – исполняющая все его капризы. Избалованный любимец своих родителей достал всех окружающих своими выходками.  

Однажды его родители вынуждены уехать на несколько дней по важным делам, и Арману приходится жить у многодетного друга отца – Жанибека, который кое-как сводит концы с концами в стареньком семейном общежитии.
Тут Арман понимает, что жизнь его перевернулась с ног на голову, но даже не подозревает, что это авантюрный план его родителей по его воспитанию.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 июля 2025
Дата выхода
17 июля 2025 Казахстан 6+
Режиссер
Абдусаид Шахислам
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