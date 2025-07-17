Тринадцатилетний Арман всю жизнь ни в чем не нуждался и рос в богатой семье. Его отец – преуспевающий бизнесмен, мама – исполняющая все его капризы. Избалованный любимец своих родителей достал всех окружающих своими выходками.

Однажды его родители вынуждены уехать на несколько дней по важным делам, и Арману приходится жить у многодетного друга отца – Жанибека, который кое-как сводит концы с концами в стареньком семейном общежитии.

Тут Арман понимает, что жизнь его перевернулась с ног на голову, но даже не подозревает, что это авантюрный план его родителей по его воспитанию.