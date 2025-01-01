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Bride of the Killer Piñata
Bride of the Killer Piñata
Bride of the Killer Piñata
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Производство
Angry Mule Productions
Другие названия
Bride of the Killer Piñata
Режиссер
Stephen Tramontana
В ролях
Eliza-Jane Morris
Natalie Younger
Eric Bays
Edward Neequaye
Megan Renner Rieck
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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