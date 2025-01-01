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Snow White and the 7 Dwarfs
Snow White and the 7 Dwarfs
Snow White and the 7 Dwarfs
Напомним о выходе в прокат
приключения
анимация
фэнтези
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Производство
The Asylum
Другие названия
Snow White and the 7 Dwarfs, Schneewittchen, Snow White
Режиссер
Erica Duke
Michael Johnson
В ролях
Danny Bonaduce
Jessica Chancellor
Д.С. Дуглас
Austen Moret
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
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