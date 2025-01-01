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Воскресенье в шесть
Воскресенье в шесть
Duminica la ora 6
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
1966
Производство
Filmstudio Bucuresti
Другие названия
Duminica la ora 6, Sunday at Six, Domenica alle 6, Domingo Às Seis Horas, El domingo a las seis, Kello kuusi sunnuntaina, Niedziela o szóstej, Sonntag um 6, Vasárnap hat órakor, Κυριακή στις 6 η ώρα
Режиссер
Лучиан Пинтилие
В ролях
Irina Petrescu
Dan Nutu
Graziela Albini
Eugenia Popovici
Dorina Nila-Bentamar
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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