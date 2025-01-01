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Постер фильма Императорский вальс
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Киноафиша Фильмы Императорский вальс

Императорский вальс

The Emperor Waltz 18+
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О фильме

Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1948
Бюджет $4 070 248
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Emperor Waltz, El vals del emperador, A Valsa do Imperador, Ich küsse Ihre Hand, Madame, Cesarski walc, De keizerwals, Il valzer dell'imperatore, Kaiserwalzer, Keisarivalssi, Keiservalsen, Keizerwals, Kejsarvalsen, Kejservalsen, La valse de l'empereur, To vals tou aftokratoros, Valsul imperial, Το βαλς του αυτοκράτορα, Императорски валс, Императорский вальс, 璇宫艳舞, 皇帝円舞曲
Режиссер
Билли Уайлдер
В ролях
Бинг Кросби
Бинг Кросби
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Роланд Калвер
Люсиль Уотсон
Ричард Хейдн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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