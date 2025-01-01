Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.

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