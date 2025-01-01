Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.
СтранаСША
Продолжительность1 час 46 минут
Год выпуска1948
Бюджет$4 070 248
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
The Emperor Waltz, El vals del emperador, A Valsa do Imperador, Ich küsse Ihre Hand, Madame, Cesarski walc, De keizerwals, Il valzer dell'imperatore, Kaiserwalzer, Keisarivalssi, Keiservalsen, Keizerwals, Kejsarvalsen, Kejservalsen, La valse de l'empereur, To vals tou aftokratoros, Valsul imperial, Το βαλς του αυτοκράτορα, Императорски валс, Императорский вальс, 璇宫艳舞, 皇帝円舞曲