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Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025
Чехия
Режиссер
Tomás Vorel
В ролях
Tomás Vorel Jr.
Иржи Мадл
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