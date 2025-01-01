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Положение
Plight
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
Положение
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Производство
Impavid Entertainment, GritHouse Films
Другие названия
Plight
Режиссер
M.J. Alhabeeb Jr.
В ролях
Ada Pasternak
Matthew J. Plumb
Ryan Manuel
Ione Butler
Lorraine May Isbell
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
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