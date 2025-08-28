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Киноафиша Фильмы Caravan

Caravan

Karavan
Напомним о выходе в прокат
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Страна Чехия / Словакия / Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 Чехия
Производство Masterfilm, Nutprodukcia, Tempesta
Другие названия
Karavan, Caravan
Режиссер
Zuzana Kirchnerová
В ролях
Анна Гейслерова
David Vostrcil
Джулиана Ольгова
Яна Плодкова
Mario Russo
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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