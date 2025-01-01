Главный инспектор по расследованиям независимой комиссии по борьбе с коррупцией Лок получает от директора департамента разрешение на создание специальной группы. Новому подразделению предстоит расследовать дела на рынке криптовалют и случаи коррупции в банковской сфере. Рассчитывая использовать высокие технологии для поиска улик, Лок обращается за помощью к разработчику программного обеспечения торговой платформы. В ходе расследования Лок обнаруживает существенное расхождение в денежных потоках одного из крупнейших банков. В результате под подозрение попадает женщина-руководитель банка, которая утверждает, что не делала ничего противозаконного. Главный инспектор решает ввязаться в рискованную игру, пытаясь выяснить, кто стоит за масштабными махинациями.