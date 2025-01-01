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Крипто шторм

Crypto Storm 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный инспектор по расследованиям независимой комиссии по борьбе с коррупцией Лок получает от директора департамента разрешение на создание специальной группы. Новому подразделению предстоит расследовать дела на рынке криптовалют и случаи коррупции в банковской сфере. Рассчитывая использовать высокие технологии для поиска улик, Лок обращается за помощью к разработчику программного обеспечения торговой платформы. В ходе расследования Лок обнаруживает существенное расхождение в денежных потоках одного из крупнейших банков. В результате под подозрение попадает женщина-руководитель банка, которая утверждает, что не делала ничего противозаконного. Главный инспектор решает ввязаться в рискованную игру, пытаясь выяснить, кто стоит за масштабными махинациями.

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Производство Mandarin Motion Pictures
Другие названия
Crypto Storm, 反貪風暴之加密危機
Режиссер
Ka-Wai Ng
В ролях
Рон Нг
Рон Нг
Эдвард Ма
Кэрри Нг
Chloe So
Adam Pak
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Крипто шторм
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