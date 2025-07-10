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Бездорожье
Off Road
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
10 июля 2025
Премьера в мире
10 июля 2025
Бюджет
15 000 000 INR
Производство
Reels and Frames
Другие названия
Off Road
Режиссер
Shaji Stephan
В ролях
Ajith Koshy
Niyas Backer
Harikrishnan
Josekutty Jacob
Lal Jose
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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