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Киноафиша Фильмы Dheeran

Dheeran

Dheeran
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 июля 2025
Дата выхода
4 июля 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $54 676
Производство Cheers Entertainments, UVR Movies, Urban Motion Pictures
Другие названия
Dheeran
Режиссер
Devadath Shaji
В ролях
Джагадиш
Arun Cherukavil
Indumathy Manikandan
Sudheesh
Манодж К. Джаян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
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