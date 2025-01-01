С тех пор, как королева Гиннарра совершила коварное убийство правителя Оберона, королевство погрузилось в кромешную тьму. Теперь Гиннарра правит железной рукой, и при поддержке тёмных сил вершит судьбы бесправных жителей. Её брату, принцу Элдерону, приходится скрываться от преследования. Находясь в изгнании, он бежит в мёртвые земли, где присоединяется к восстанию против правления беспощадной Гиннарры. Изгнанный принц часто вспоминает внезапно появившегося в небе дракона, благодаря которому ему удалось спастись с поля брани, где остался лежать его отец. И теперь, чтобы победить тёмную королеву, Элдерону приходится вновь призывать на помощь огнедышащего дракона...