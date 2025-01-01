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Киноафиша Фильмы Корона теней

Корона теней

Crown of Shadows
Напомним о выходе в прокат

О фильме

С тех пор, как королева Гиннарра совершила коварное убийство правителя Оберона, королевство погрузилось в кромешную тьму. Теперь Гиннарра правит железной рукой, и при поддержке тёмных сил вершит судьбы бесправных жителей. Её брату, принцу Элдерону, приходится скрываться от преследования. Находясь в изгнании, он бежит в мёртвые земли, где присоединяется к восстанию против правления беспощадной Гиннарры. Изгнанный принц часто вспоминает внезапно появившегося в небе дракона, благодаря которому ему удалось спастись с поля брани, где остался лежать его отец. И теперь, чтобы победить тёмную королеву, Элдерону приходится вновь призывать на помощь огнедышащего дракона...

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2025
Другие названия
Crown of Shadows
Режиссер
Richard Campbell
В ролях
Лаури Брюстер
Стивен Корралл
Sam Barclay
Adam Barrett
Leatham Blisand
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.7 IMDb
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Корона теней
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