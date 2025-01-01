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Mr & Mrs 420 Again
Mr & Mrs 420 Again
Mr. & Mrs. 420 Again (Part 3)
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 26 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
5 000 000 INR
Сборы в мире
$31 650
Производство
Friday Russh Motion Pictures
Другие названия
Mr. & Mrs. 420 Again (Part 3), Mr. & Mrs. 420 Again, Mr & Mrs 420 Again
Режиссер
Ksshitij Chaudhary
В ролях
Karamjit Anmol
Гурприт Гугги
Jassie Gill
Rrupaali Gupta
Naresh Kathooria
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
15
голосов
6.4
IMDb
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