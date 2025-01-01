Прожив 60 лет лет в Германии, пожилой джазовый пианист Стевен возвращается домой, в Сербию. После долгого судебного процесса правительство подтверждает, что в рамках постсоциалистической реституции он может унаследовать заброшенный особняк, который ему завещали родители. Череда встреч и воссоединений открывает неожиданно новую главу в жизни Стевена.
СтранаСербия / Словения
Продолжительность1 час 58 минут
Год выпуска2025
ПроизводствоPlayground Produkcija, Zilnik produkcija, Tramal Films
Другие названия
Restitucija, ili, San i java stare garde, Eighty Plus, 80+