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Бонд 26
Бонд 26
Bond 26
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
криминал
Страна
США
Производство
Amazon MGM Studios, Heyday Films, Pascal Pictures
Другие названия
Bond 26
Режиссер
Дени Вильнев
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Новости о фильме
На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон
Amazon рассчитывает выпустить 26-й фильм о Бонде в 2028 году.
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30 июня 2025 12:42
Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде
Прежде он завершит работу над трилогией «Дюна».
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26 июня 2025 16:02
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