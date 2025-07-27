Безупречная игра musicAeterna, треск эмоций и выстрелов в гиперреалистичной опере. Как нам ужиться друг с другом в век конфликтов? Как объединить разрозненный народ? Своей постановкой оперы Моцарта «Милосердие Тита» Питер Селларс и Теодор Курентзис поднимают множество актуальных вопросов: классовое и расовое разделение, кризис беженцев, мятеж. Римский император Тит раздает свое богатство группе оборванных мигрантов. Толпа у стихийного памятника со свечами и портретами, разложенными на тротуаре в знак траура и протеста против разгула террора, — этот образ слишком узнаваем и близок нам, чтобы оставить равнодушными. Версия «Тита» Селларса и Курентзиса рассказывает захватывающую историю и служит призывом к своевременному диалогу в парадигме толстовского непротивления злу насилием. «Чистое удовольствие слышать, как точно и страстно Теодор Курентзис проводит свой оркестр musicAeterna через музыку Моцарта, оживляя ноты бархатистым звучанием и яркими акцентами. Звучит покалывающе свежо, как будто чернила моцартовской партитуры еще не высохли» (Contemporary Classical – Thea Derks). Режиссер Питер Селларс еще в 1998 году вошел в историю Зальцбургского фестиваля своей постановкой оперы Оливье Мессиана «Святой Франциск Ассизский» в Фельзенрайтшуле. В 2017 году он вернулся на фестиваль с постановкой оперы-сериа Моцарта «Милосердие Тита». Оркестровую яму занял его давний единомышленник и компаньон, звездный греко-российский дирижер Теодор Курентзис со своим коллективом musicAeterna. Курентзис и Селларс, также руководивший телетрансляцией спектакля, представили обновленную версию последней оперы Моцарта и дополнили партитуру фрагментами из моцартовской Мессы до минор. История о мятеже и прощении разворачивается в некой стране третьего мира с сильным полицейским надзором, разумным лидером, множеством беженцев, лишившихся дома в результате какой-то катастрофы. Сюжетом движет Секст в блистательном исполнении Марианны Кребасса. Он выведен на сцене убийцей, разрывающимся между верой в зло, совершаемое ради исторического и мирового блага, и ужасом перед неизбежной потерей невинных жизней. Скульптор, архитектор и автор инсталляций Георгий Цыпин использует масштабное пространство Фельзенрайтшуле для создания эффектной сценографии с движущимися колоннами. Теодор Курентзис, находящийся «на пике своей карьеры, убедительно доказывает, что сейчас он лучший моцартовский дирижер в мире» (Süddeutsche Zeitung) и прекрасно передает межкультурное ви́дение Селларса.