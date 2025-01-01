Молодой мужчина Адам идёт по лесу с рюкзаком за спиной и набредает на дом, рядом с которым обнаруживает тело женщины с причудливой маской на лице. Он пытается дозвониться в полицию и сообщить об убийстве, но связь прерывается. Адам фотографирует место преступления и обнаруживает на снимке человека в окне. Неожиданно незнакомец открывает стрельбу, и Адам пытается скрыться на чужой машине, найденной на обочине. В багажнике он обнаруживает связанную девушку, которая утверждает, что её вместе с сестрой похитил неизвестный. Адаму удаётся освободить заложницу, и они пускаются в бега. Но на беглецов уже объявлена охота.