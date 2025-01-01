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Постер фильма Охотничьи трофеи
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Охотничьи трофеи

Haunting Trophies 18+
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О фильме

Молодой мужчина Адам идёт по лесу с рюкзаком за спиной и набредает на дом, рядом с которым обнаруживает тело женщины с причудливой маской на лице. Он пытается дозвониться в полицию и сообщить об убийстве, но связь прерывается. Адам фотографирует место преступления и обнаруживает на снимке человека в окне. Неожиданно незнакомец открывает стрельбу, и Адам пытается скрыться на чужой машине, найденной на обочине. В багажнике он обнаруживает связанную девушку, которая утверждает, что её вместе с сестрой похитил неизвестный. Адаму удаётся освободить заложницу, и они пускаются в бега. Но на беглецов уже объявлена охота.

Страна Венгрия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Производство Five Fork Films, Intergalactic Pictures, Intergalactic Productions
Другие названия
Haunting Trophies, Трофеи охотника
Режиссер
László Illés
В ролях
Акош Хорват
Диана Кишш
Miklós Székely B.
Csaba Antal
Янош Балог
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Охотничьи трофеи
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