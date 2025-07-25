Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона ФёдороваПовесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, ещё до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году.Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссёр Антон Фёдоров предлагает своё прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра.Для Фёдорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и, в некотором смысле, неизведанным материалом. И это становится режиссёрским принципом: чем более знакомым нам кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.