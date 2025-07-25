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Постер фильма TheatreHD: Собачье сердце
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Киноафиша Фильмы TheatreHD: Собачье сердце

TheatreHD: Собачье сердце

A Dog's Heart 12+
Билеты от 750 ₽

О фильме

Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона ФёдороваПовесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, ещё до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году.Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссёр Антон Фёдоров предлагает своё прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра.Для Фёдорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и, в некотором смысле, неизведанным материалом. И это становится режиссёрским принципом: чем более знакомым нам кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
Сергей Злобин
В ролях
Андрей Максимов
Андрей Максимов
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Илья Шляга
Илья Шляга
Все актеры и съемочная группа

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Киноквартал на Варшавской
19:30
Космик Марьина Роща
19:30
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Собачье сердце» в кинотеатрах

Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30 вс 3 пн 4 ср 6 вс 10 сб 16 сб 23
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Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:30
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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