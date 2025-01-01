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The Road to Patagonia
The Road to Patagonia
The Road to Patagonia
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$541 071
Производство
Never-Never Studios
Другие названия
The Road to Patagonia
Режиссер
Matty Hannon
В ролях
Matty Hannon
Heather Hillier
Robert Baty
Ale Matos
Greta Matos
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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