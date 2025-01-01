Бизнесмен Дэниел очень хочет помириться со своей 16-летней дочерью Имоджен. Он приглашает девушку провести выходные в своем шикарном доме, где планирует устроить вечеринку по случаю ее дня рождения. Дэниел никогда не отличался примерным поведением и хорошим отцом для дочери не был, но надеется, что незабываемым праздником сможет загладить часть вины. Однако в разгар вечеринки в дом врываются две вооруженные женщины в масках. Поначалу кажется, что это обычное ограбление, но вскоре преступницы раскрывают свои мотивы: у них накопилось много претензий к мужчинам в целом и к хозяину дома в частности.