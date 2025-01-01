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Everyone Is Going to Die 18+
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О фильме

Бизнесмен Дэниел очень хочет помириться со своей 16-летней дочерью Имоджен. Он приглашает девушку провести выходные в своем шикарном доме, где планирует устроить вечеринку по случаю ее дня рождения. Дэниел никогда не отличался примерным поведением и хорошим отцом для дочери не был, но надеется, что незабываемым праздником сможет загладить часть вины. Однако в разгар вечеринки в дом врываются две вооруженные женщины в масках. Поначалу кажется, что это обычное ограбление, но вскоре преступницы раскрывают свои мотивы: у них накопилось много претензий к мужчинам в целом и к хозяину дома в частности.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Производство GoViddo, Golden Gate Motion Pictures, The Haunted Cinema
Другие названия
Everyone Is Going to Die, Aniversário Sangrento, Herkes Ölecek, The Visitors, Unloved Ones
Режиссер
Craig Tuohy
В ролях
Джэми Уинстон
Кьяра Д’Анна
Лианна Лассо
Brad Moore
Richard Cotton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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