Два молодых человека — Озгюр и Озлем, чьи пути случайно пересекаются, неожиданно придают смысл жизням друг друга. Страдающий прозопагнозией (лицевой слепотой) Озгюр воспринимает мир через звуки и детали, поскольку не может узнавать людей по лицам. А Озлем, которую всю жизнь словно не замечали, впервые чувствует себя по-настоящему существующей после встречи с ним. Эта наивная связь, зарождающаяся между ними, открывает дверь к внутреннему пути, который изменит их обоих. Озгюр сталкивается со сложными чувствами любви, а Озлем находит смелость заново открыть себя — благодаря тому, что её наконец увидели.

Развернуть