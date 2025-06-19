Кинорежиссёр Бурахан Исахаев в результате сердечного приступа попадает в больницу. Там он знакомится с людьми, которые, шаг за шагом раскрываясь перед ним, становятся все ближе и ближе, пока вдруг, неожиданно даже для Бурахана, не предстают персонажами фильма, который он задумал. А история его фильма происходит в тридцатые годы прошлого века. Таким образом прошлое и настоящее переплетаются, превращаясь в яркое полотно событий, в котором есть все — и любовный треугольник, и ревность, и ненависть, и убийство, а также судьба целого народа, исковерканная социальными бурями и крушением уклада жизни.