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Постер фильма Тырна, тырна, тырналар
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Киноафиша Фильмы Тырна, тырна, тырналар

Тырна, тырна, тырналар

18+
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О фильме

Кинорежиссёр Бурахан Исахаев в результате сердечного приступа попадает в больницу. Там он знакомится с людьми, которые, шаг за шагом раскрываясь перед ним, становятся все ближе и ближе, пока вдруг, неожиданно даже для Бурахана, не предстают персонажами фильма, который он задумал. А история его фильма происходит в тридцатые годы прошлого века. Таким образом прошлое и настоящее переплетаются, превращаясь в яркое полотно событий, в котором есть все — и любовный треугольник, и ревность, и ненависть, и убийство, а также судьба целого народа, исковерканная социальными бурями и крушением уклада жизни.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 19 июня 2025
Премьера в мире 19 июня 2025
Режиссер
Дамир Манабаев
В ролях
Куандык Кыстыкбаев
Дина Тасбулатова
Кайрат Домбаев
Чингиз Капин
Нияз Абдигапар
Все актеры и съемочная группа

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