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Делюзия

The Draw 18+
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О фильме

Недалёкое будущее. В мире появляются специальные девайсы, которые помогают людям жить той жизнью, которой они хотят. Алек работает в онлайн-магазине, где создаются идеальные аватары для людей. Многим изобретения кажутся инновационными и полезными, но Алек сопротивляется системе и вскоре встречает Джейд, которая также борется против новых правил. Между ними вспыхивают чувства, и они вместе решают противостоять могущественной корпорации, контролирующей мир и сознание людей. Они попадают в реалити-шоу «Жребий», где ставкой оказывается сама жизнь.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Производство View 35 Films, West One Entertainment, Restless Natives Studios
Другие названия
The Draw
Режиссер
Tom Ruddock
В ролях
Санджив Коли
Райан Гейдж
Райан Гейдж
Лара Лемон
Саймон Вейр
Samuel Clemens
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Делюзия
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