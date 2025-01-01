Недалёкое будущее. В мире появляются специальные девайсы, которые помогают людям жить той жизнью, которой они хотят. Алек работает в онлайн-магазине, где создаются идеальные аватары для людей. Многим изобретения кажутся инновационными и полезными, но Алек сопротивляется системе и вскоре встречает Джейд, которая также борется против новых правил. Между ними вспыхивают чувства, и они вместе решают противостоять могущественной корпорации, контролирующей мир и сознание людей. Они попадают в реалити-шоу «Жребий», где ставкой оказывается сама жизнь.