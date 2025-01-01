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Being Mikolaj
Being Mikolaj
Byc jak Mikolaj
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша
Продолжительность
58 минут
Год выпуска
2025
Производство
Kinghouse, Frydrych&Zdanowski, MEME Studio
Другие названия
Byc jak Mikolaj, Being Mikolaj, Στη θέση του Μίκολαϊ
Режиссер
Aurelia Frydrych
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
11
голосов
7.8
IMDb
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