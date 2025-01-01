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Киноафиша Фильмы The Encampments

The Encampments

The Encampments
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2025
Сборы в мире $555 860
Производство Breakthrough Media, Watermelon Pictures
Другие названия
The Encampments
Режиссер
Kei Pritsker
Michael T Workman
В ролях
Maya Abdallah
Jamal Joseph
Mahmoud Khalil
Grant Miner
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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