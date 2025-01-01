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The Encampments
The Encampments
The Encampments
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$555 860
Производство
Breakthrough Media, Watermelon Pictures
Другие названия
The Encampments
Режиссер
Kei Pritsker
Michael T Workman
В ролях
Maya Abdallah
Jamal Joseph
Mahmoud Khalil
Grant Miner
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
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