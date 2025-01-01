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Chicken Town
Chicken Town
Chicken Town
Напомним о выходе в прокат
комедия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$17 324
Производство
Nodge Films
Другие названия
Chicken Town
Режиссер
Ричард Брэйсуэлл
В ролях
Лоуренс Рикард
Graham Fellows
Alistair Green
Ethaniel Davy
Ramy Ben Fredj
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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